Bereit für Deutschland: Litauen gewinnt auch zweites EM-Spiel

Litauen hat sich vor dem Duell bei der Basketball-EM mit Weltmeister Deutschland keine Blöße gegeben. Das Team um NBA-Profi Jonas Valanciunas bezwang am Freitag im finnischen Tampere Montenegro ohne Probleme mit 94:67 (47:28) und feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Bereits am Samstag (12 Uhr/RTL und MagentaSport) kommt es nun zum direkten Aufeinandertreffen mit der deutschen Mannschaft.

Nach dem deutlichen 94:70 zum Auftakt gegen Großbritannien stellte der Favorit auch gegen Montenegro früh die Weichen auf Sieg, bereits zur Halbzeit betrug der Vorsprung 19 Punkte. Beste Werfer der Begegnung war Litauens Rokas Jokubaitis mit 21 Zählern.

Zuvor hatte bereits Deutschland Schweden souverän mit 105:83 (59:42) geschlagen. Damit stehen die DBB-Auswahl und Litauen in der Gruppe B bei jeweils vier Punkten.