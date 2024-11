Bundestrainer Mumbru vor Debüt: "Hart verteidigen und rennen"

Vor seinem Debüt als Bundestrainer hat Alex Mumbru eine klare Vorstellung davon, wie die deutschen Basketballer auftreten sollen. "Ich möchte, dass mein Team rennt. Meine Teams verteidigen hart und rennen dann", sagte der Spanier in einem Interview auf der Homepage des Deutschen Basketball Bundes (DBB): "Wir werden den Fastbreak forcieren, up and down. Das habe ich schon als Spieler geliebt und mit in meine Philosophie als Trainer übernommen."

Mumbru hat Weltmeistercoach Gordon Herbert beerbt, erstmals steht der 45-Jährige bei den EM-Qualifikationsspielen gegen Schweden in Stockholm (22. November) und Heidelberg (25. November/beide kostenfrei bei MagentaSport) in seiner neuen Funktion an der Seitenlinie. "Ich bin nicht nervös und spüre keinen Druck", sagte Mumbru mit Blick auf die Premiere. Er werde vor dem ersten Spiel aber "ganz sicher aufgeregt sein, positiv aufgeregt".

Im Trainingscamp stehe die "Team-Chemie an erster Stelle, da möchte ich so schnell wie möglich eine gute herstellen", so Mumbru: "Und dann werden wir nach Wegen suchen und diese auch finden, wie wir Spiele gewinnen können." Grundsätzlich wolle er "nicht zu weit in die Zukunft denken. Es geht um das hier und jetzt, das heißt um dieses Fenster. Und dann geht es darum: Nicht nur reden, machen! Grundsätzlich möchten wir das Vermächtnis fortsetzen."