DBB-Frauen gewinnen letztes Spiel der EM-Quali

Die deutschen Basketballerinnen haben nach ihrer deutlichen Niederlage in Italien den ersten Sieg im EM-Jahr gefeiert. In Abwesenheit von Bundestrainerin Lisa Thomaidis gewann das Team am Sonntag in Griechenland das letzte EM-Qualifikationsspiel mit 67:64 (37:26). Im Vergleich zum Spiel in Faenza (60:75) drei Tage zuvor zeigte sich die DBB-Auswahl verbessert. Das Team beendet das Qualifikationsturnier mit vier Siegen und zwei Niederlagen auf Rang zwei - als Mitausrichter der EM (18. bis 29. Juni) ist Deutschland aber ohnehin automatisch qualifiziert.

Die Kanadierin Thomaidis weilte wegen einer "lange bekannten und nicht verschiebbaren Verpflichtung an ihrem College" in der Heimat, in Glyfada wurde sie von ihren Assistentinnen Sidney Parsons und Claire Meadows vertreten. Nachdem die DBB-Frauen mit einem souveränen Neun-Punkte-Vorsprung in die Halbzeit gegangen waren, kamen die Griechinnen im dritten und vierten Viertel noch einmal nah heran. Beste deutsche Werferin war Luisa Geiselsöder mit 22 Punkten.

Die Basketball-EM der Frauen findet vom 18. bis 29. Juni in Tschechien, Deutschland, Griechenland und Italien statt.