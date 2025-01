DBB-Frauen mit Sabally und Fiebich in der EM-Qualifikation

Angeführt von den beiden WNBA-Champions Nyara Sabally und Leonie Fiebich gehen die deutschen Basketballerinnen in die letzten Spiele der EM-Qualifikation. In dem 14-köpfigen Aufgebot für die Partien in Italien (6. Februar) und in Griechenland (9. Februar) stehen insgesamt neun Olympia-Teilnehmerinnen. Auf Nyara Saballys ältere Schwester Satou Sabally muss Bundestrainerin Lisa Thomaidis allerdings verzichten, da die 26-Jährige an der neuen US-3x3-Liga "Unrivaled" teilnimmt.

Als Mitausrichter der EuroBasket 2025 ist Deutschland bereits für das Turnier qualifiziert. Die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) hatte zuletzt ohne Nyara Sabally und Fiebich, die im Oktober mit New York Liberty in der US-Profiliga den Titel holten, in der EM-Qualifikation Griechenland (79:76) und Tschechien (74:67) geschlagen. - Das Aufgebot der deutschen Basketball-Nationalmannschaft der Frauen im Überblick:

Romy Bär (GISA Lions MBC), Marie Bertholdt (Alba Berlin), Frieda Bühner (Estudiantes Madrid/Spanien), Jennifer Crowder (Limonta Sport Costa Masagna/Italien), Leonie Fiebich (Valencia BC/Spanien und New York Liberty/USA), Luisa Geiselsöder (Basket Landes/Frankreich), Marie Gülich (Taiyuan Textile/Taiwan), Alina Hartmann (A.S.D. Broni/Italien), Alexis Peterson (Besiktas Istanbul/Türkei), Sarah Polleros (Recoletas Zamarat/Spanien), Nyara Sabally (Fenerbahce Istanbul/Türkei und New York Liberty/USA), Jessika Schiffer (Saarlouis Royals), Alexandra Wilke (Rutronik Stars Keltern), Laura Zolper (Sheffield Hatters/England)