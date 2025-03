EM-Auslosung: Der Weltmeister blickt nach Riga

Luka Doncic? Vielleicht Giannis Antetokounmpo? Auf Weltmeister Deutschland könnten auch bei der diesjährigen EuroBasket früh Duelle mit großen Namen zukommen. Am Donnerstag (14.00 Uhr) erfahren Kapitän Dennis Schröder, seine Nationalmannschaftskollegen und Bundestrainer Àlex Mumbrú bei der Auslosung der Vorrundengruppen, wie schwierig der Weg zur angepeilten nächsten Medaille im Sommer (27. August bis 14. September) werden wird.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), derzeit Weltranglistendritter, wird in Riga wie Titelverteidiger Spanien, Vizeweltmeister Serbien und Frankreich, Gewinner der Silbermedaille bei den Olympischen "Heimspielen" in Paris, aus Topf 1 gezogen. Diese Schwergewichte kommen also erst ab dem Achtelfinale als Gegner infrage.

"Ich würde am liebsten in Riga spielen, damit wir nicht so viel reisen müssen", sagte Mumbrú dem SID. Hintergrund ist, dass in der lettischen Hauptstadt neben Vorrundenpartien auch die gesamte Finalrunde stattfinden wird. Der Spanier weiß, dass es "eine harte Europameisterschaft wird und alle Spiele kompliziert sein werden", meint Mumbrú, "so ist das bei Europameisterschaften immer."

Das wohl schwierigste Los liegt in Topf 2, Slowenien mit dem NBA-Superstar Doncic (Los Angeles Lakers) ist ein möglicher Gegner. Auch die Griechen um Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) und die Litauer um Domantas Sabonis (Sacramento Kings) gehören zur zweithöchsten Kategorie.

Die vier Gastgeber des Turniers durften sich - wie zuletzt üblich - Partnerverbände suchen. Dadurch steht schon fest, dass Lettland in Riga (Gruppe A) gegen Estland spielt, Finnland in Tampere (B) gegen Litauen, Zypern in Limassol (C) gegen Griechenland und Polen in Kattowitz (D) gegen Island. Dazu wurde bereits festgelegt, dass Slowenien in Kattowitz antreten wird.

Ab dem Achtelfinale wird bei der 42. EuroBasket in der Xiaomi Arena in Riga gespielt. Die deutsche Mannschaft hatte bei der EM 2022 mit der Finalrunde in Berlin die Bronzemedaille geholt. Ein Jahr später gelang unter Gordon Herbert der Gewinn des Weltmeistertitels. Nach den Sommerspielen in Frankreich im Vorjahr hatte Mumbrú das Amt übernommen.