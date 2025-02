EM-Endspiele für die Weltmeister: So ist die Lage

Die Basketball-Europameisterschaft 2025 könnte ohne den Weltmeister aus Deutschland stattfinden. Doch der neue Bundestrainer Álex Mumbrú wird alles dafür tun, dieses Worst-Case-Szenario in den finalen beiden Qualifikationsspielen abzuwenden.

EIN DO-OR-DIE-SPIEL DROHT

Mit einem Sieg am Donnerstagabend in Podgorica gegen Montenegro könnte Deutschland das EM-Ticket lösen - falls zusätzlich Schweden im Parallelspiel in Bulgarien gewinnt. Tritt auch nur eine der Bedingungen nicht ein, kommt es zu einem wahren Endspiel am Sonntag gegen die Bulgaren in Bamberg. Die Deutschen haben sich mit bislang zwei Siegen und zwei Niederlagen selbst in die schwierige Ausgangslage manövriert. Nur die ersten drei Teams der Vierergruppe D sind bei der EM in Lettland, Finnland, Polen und Zypern (27. August und 14. September) dabei.

ÁLEX MUMBRÚ UND DIE GLORREICHEN SIEBEN

Anders als in anderen Länderspielfenstern kann Mumbrú mit reichlich Weltmeister-Power aufwarten, da die EuroLeague pausiert. Mit Justus Hollatz, Andreas Obst, Johannes Voigtmann, Johannes Thiemann, David Krämer, Isaac Bonga und Daniel Theis stehen gleich sieben WM-Helden im Aufgebot. Da nach dem Treffen am Montag nur wenige Trainingstage blieben, kommt es maßgeblich auf die Erfahrung der Etablierten und die Teamchemie an. Theis, gerade aus der NBA zur AS Monaco gewechselt, stößt erst in Bamberg dazu. Die NBA-Stars Dennis Schröder und Franz Wagner sind wie üblich in den Quali-Fenstern nicht dabei.

NOCH LETZTE WORTE, HERR MUMBRÚ?

"Das ist einer der Schlüssel. Wir haben nicht viel Zeit zum Trainieren. Die Spieler von Bayern München und Alba Berlin zum Beispiel kennen sich perfekt, weil sie das ganze Jahr über zusammen spielen. Sie sind wichtige EuroLeague-Spieler, sie sind wichtig für den Sommer. Sie sind Weltmeister, sie haben eine Menge Erfahrung. In einer schwierigen Situation wie unserer ist es wichtig, dass diese Spieler bei uns sind." (Álex Mumbrú im SID-Interview über die Bedeutung der EuroLeague-Spieler und Weltmeister)

WO LAUFEN DIE SPIELE?

MagentaSport zeigt sowohl das Auswärtsspiel am Donnerstag (19.00 Uhr) in Montenegro als auch das womöglich entscheidende Heimspiel gegen Bulgarien am Sonntag (17.30 Uhr) kostenlos und frei empfangbar im Stream.