EM-Generalprobe: DBB-Frauen verlieren erneut in Belgien klar

Die deutschen Basketballerinnen haben sich bei ihrer missglückten Generalprobe nur eine Halbzeit lang in EM-Form präsentiert. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis verlor zum Abschluss der Vorbereitung deutlich in Belgien 60:97 (31:37) und war besonders nach der Pause genauso chancenlos wie am Donnerstag. Vor zwei Tagen hatte es beim belgischen Europameister eine 45:80-Klatsche gegeben.

Im finalen Test vor dem deutschen EM-Auftaktspiel am Donnerstag (20.00 Uhr/MagentaSport) gegen Schweden war Frieda Bühner mit 20 Punkten Topscorerin der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB).

Nach schlechtem Beginn (5:18) starteten die deutschen Frauen, bei denen die Topspielerinnen Satou und Nyara Sabally aus der WNBA für die EM abgesagt haben, einen 21:4-Lauf und befanden sich bis zur Pause größtenteils auf Augenhöhe mit dem EM-Favoriten. Im dritten Viertel aber (12:28) zogen die Belgierinnen davon, auch im Schlussabschnitt (17:32) war Deutschland defensiv enorm anfällig.

Die WNBA-Hoffnungsträgerinnen Leonie Fiebich (New York Liberty) und Luisa Geiselsöder (Dallas Wings), die bis zuletzt noch in den USA aktiv waren, sollen zu Wochenbeginn zur Mannschaft stoßen. Beim Turnier treffen die DBB-Frauen, die zudem den verletzungsbedingten Ausfall ihrer Kapitänin Marie Gülich (Kreuzbandriss) verkraften müssen, nach Schweden noch in Hamburg auf Spanien und Großbritannien. Die Finalrunde steigt im griechischen Piräus.