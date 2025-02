EM-Qualifikation: Sengfelder fehlt DBB-Team

Bundestrainer Álex Mumbrú muss in den beiden letzten Qualifikationsspielen für die Basketball-EM 2025 ohne Christian Sengfelder auskommen. Der Forward vom französischen Klub JDA Dijon fällt beim Weltmeister kurzfristig wegen einer Erkrankung aus, das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) bekannt. Der 29-Jährige fehlt damit am Donnerstag (19.00 Uhr) in Podgorica gegen Gastgeber Montenegro und am Sonntag (17.30 Uhr/beide MagentaSport) in Bamberg gegen Bulgarien.

Der Spanier Mumbrú versammelte am Montag in München 13 Nationalspieler um sich. Der langjährige NBA-Profi Daniel Theis war nach seinem Wechsel zur AS Monaco noch nicht dabei, soll aber am Freitag in seiner früheren Heimat Bamberg zur Mannschaft stoßen.

"Wir wollen rennen und punkten, bevor die gegnerische Defense bereit ist. Unsere Geschwindigkeit wird entscheidend sein", gab Mumbrú die Marschroute vor: "Wir wollen rennen und das gegnerische Team damit ebenfalls ins rennen bringen." Noch hat das DBB-Team sein Ticket für die EuroBasket in Lettland, Finnland, Polen und Zypern (27. August und 14. September) nicht in der Tasche.