EM-Vorbereitung: DBB-Frauen testen gegen die Türkei

Während der heißen Phase der Vorbereitung auf die EM mit Vorrundenspielen in Hamburg treten die deutschen Basketballerinnen gegen die Türkei an. Der Test für die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis findet am 6. Juni (19.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) im Heidelberger SNP Dome statt. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag bekannt.

Zum Vorbereitungsstart vor dem Turnier (18. Juni bis 29. Juni) spielen die DBB-Frauen in Bamberg gegen Co-Gastgeber Tschechien (31. Mai). Bei der Endrunde geht es in der Gruppe D gegen Schweden, Spanien und Großbritannien. Zwei Teams aus der Vierergruppe schaffen es von Hamburg zur K.o.-Runde in Athen/Griechenland.

Bei der vergangenen Europameisterschaft hatten die deutschen Frauen im Jahr 2023 mit Rang sechs überrascht. Ein Jahr später ging es bei der Olympia-Premiere in Paris bis ins Viertelfinale.