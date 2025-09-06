EuroBasket: Sengün glänzt - Türkei erster Viertelfinalist

Dank Jungstar Alperen Sengün steht die Türkei erstmals seit 16 Jahren wieder im Viertelfinale einer Basketball-EM. Der NBA-Profi von den Houston Rockets führte sein Team im Achtelfinale von Riga/Lettland mit 24 Punkten und 16 Rebounds zu einem 85:79 (37:42) über Schweden. Es war für den 23-Jährigen das dritte Double-Double im Turnierverlauf, dies war Ömer Asik als bislang letztem türkischen Spieler 2011 gelungen.

Die Türken, nach dem Erfolg im entscheidenden Vorrundenspiel gegen Goldkandidat Serbien Gruppensieger, gewannen erstmals seit 1957 wieder die ersten sechs EM-Spiele. Im Viertelfinale geht es gegen Polen oder Bosnien und Herzegowina, das türkische Team von Starcoach Ergin Ataman ist Favorit.

Schweden, Gruppengegner der deutschen Mannschaft, hielt das Spiel lange spannend, zog aber am Ende den Kürzeren. Fünf Spieler trafen zweistellig, bester Werfer beim Verlierer war Ludvig Hakanson (16 Punkte).