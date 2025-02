Fiebich nach Quali kritisch: "Noch Arbeit vor uns"

Eine klare Niederlage in Italien, ein knapper Sieg in Griechenland. Es gab Licht und Schatten bei den deutschen Basketballerinnen zum Abschluss der EM-Qualifikation, für Leonie Fiebich Anlass zur Selbstkritik. "Für uns war der Sieg sehr wichtig, um mit einem guten Gefühl aus diesem Fenster zu gehen", sagte die 25-Jährige nach dem Erfolg im letzten Spiel, "es hat aber auch gezeigt, dass noch Arbeit vor uns liegt."

Nach der Pleite am Donnerstag in Faenza (60:79) hatte das Team um die WNBA-Champions Fiebich und Nyara Sabally (New York Liberty) am Sonntag in Glyfada (67:64) seinen ersten Sieg im EM-Jahr gefeiert. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) beendete die Gruppe I hinter Italien auf Rang zwei. Als Mitausrichter der EM (18. bis 29. Juni) war Deutschland aber ohnehin automatisch qualifiziert.

Dass der Erfolg gelang, war Luisa Geiselsöder zu verdanken. Die Center-Spielerin, die zuletzt beim WNBA-Klub Dallas Wings einen Vertrag für das Trainingslager vor der neuen Saison unterschrieben hatte, traf sechs Sekunden vor Schluss einen schwierigen Dreier zum Endstand. Die 25-Jährige war beste deutsche Werferin mit 22 Punkten.

Die Basketball-EM der Frauen findet in Deutschland, Tschechien, Griechenland und Italien statt. Wann die nächsten Länderspiele anstehen, ist noch offen.