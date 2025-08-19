Fit für die EM: Doncic glänzt gegen Großbritannien

Luka Doncic hat sich nach seiner Knieblessur eindrucksvoll zurückgemeldet und die Sorgen aller slowenischen Basketball-Fans verfliegen lassen. Der Superstar führte seine Mannschaft beim 93:81 (53:38)-Sieg im Vorbereitungsspiel auf die EM (ab 27. August) gegen Großbritannien mit 28 Punkten an.

Besonders in der Anfangsphase zeigte der Slowene seine Klasse: 21 Zähler erzielte Doncic bereits vor der Pause, 20 davon in den ersten zehn Minuten. Auffällig sicher zeigte er sich von der Freiwurflinie, die ersten zehn Versuche verwandelte er allesamt.

Die Sorgen um eine schwere Verletzung, nachdem Doncic am Samstag in Riga im dritten Viertel gegen Lettland angeschlagen ausgewechselt worden war, bestätigten sich nicht.

Während die Briten in ihrer Vorbereitung weiter sieglos bleiben (0:4), reist Slowenien mit Zuversicht zur EM nach Kattowitz. Vor dem Turnier bestreiten die Slowenen noch ein Testspiel gegen Serbien. In der Vorrundengruppe D treffen sie auf Belgien, Frankreich, Island, Israel und Gastgeber Polen. Großbritannien spielt in der Gruppe B – und trifft dort unter anderem auch auf Deutschland.