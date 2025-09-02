Griechenland verliert ohne Antetokounmpo - Doncic stark

Griechenlands Basketballer haben ohne den angeschlagenen Superstar Giannis Antetokounmpo ihre erste Niederlage bei der EM kassiert. Nach drei Siegen zum Auftakt verlor die Auswahl von Headcoach Vassilis Spanoulis in Limassol/Zypern mit 77:80 (38:44) gegen Bosnien-Herzegowina. Antetokounmpo fehlte wegen Kniebeschwerden, wie der griechische Verband mitteilte.

Luka Doncic führte die Slowenen ins Achtelfinale. Im vierten Spiel in der Gruppe D in Kattowitz/Polen kam der Ausnahmespieler der Los Angeles Lakers beim 87:79 (36:35) über das noch sieglose Island auf 26 Punkte, sieben Rebounds und vier Assists. Beim vorigen Sieg gegen Belgien war Doncic ein Triple-Double gelungen. Die ersten beiden Partien hatte Slowenien verloren. Auch der Olympia-Zweite Frankreich steht dank der slowenischen Schützenhilfe vorzeitig in der Runde der letzten 16.

Ob der 30-jährige Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks aus der NBA noch länger ausfällt, ist nicht bekannt. Bereits im zweiten Spiel in der Gruppe C gegen Gastgeber Zypern hatte Antetokounmpo nicht mitwirken können. Gegen Georgien (27 Punkte) und Italien (31) war der Power Forward mit Abstand bester Scorer seiner Mannschaft gewesen. Für das Achtelfinale ist der zweimalige Europameister bereits qualifiziert.

Ohne ihren wichtigsten Spieler gaben die Griechen die Partie gegen Bosnien-Herzegowina nach einem guten Start noch aus der Hand. Im zweiten Viertel blieben die Hellenen knapp sechs Minuten ohne Punkt, das Team vom Balkan drehte das Duell in der Zeit mit einem 18:0-Lauf und gab die Führung nicht mehr her. Beste Werfer waren Jusuf Nurkic und John Roberson mit je 18 Zählern, für Griechenland erzielte Kostas Sloukas 15 Punkte.