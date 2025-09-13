Ibrahimagic mit Respekt vor Türkei: "Eine starke Mannschaft"

Die deutschen Basketballer gehen mit großem Respekt ins EM-Finale gegen die Türkei. "Wir wissen, dass es eine starke Mannschaft ist, ein guter Gegner. Wir werden sehr viel arbeiten und physisch dagegenhalten müssen. Aber wir wissen auch um unsere Qualitäten", sagte Deutschlands Co-Trainer Alan Ibrahimagic am MagentaSport-Mikrofon nach dem Einzug der Türken ins Endspiel am Sonntag in Riga (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport).

Die Türkei um NBA-Jungstar Alperen Sengün hatte am Freitag Griechenland im Halbfinale überraschend klar mit 94:68 (49:31) abgefertigt. "Sie sind deutlich größer als die anderen Mannschaften, spielen häufig mit zwei großen Spielern. Da müssen wir ein bisschen umstellen. Aber wir gucken hauptsächlich auf uns und werden bereit sein", warnte Ibrahimagic.

Zuvor am Freitag hatten die Deutschen die Finalteilnahme durch ein 98:86 (61:47) gegen Finnland perfekt gemacht. Gegen den Weltmeister erwarten die Türken eine enge Partie. "Es wird ein 50:50-Spiel. So wie jedes Finale. Es wird hart, aber wir haben einen Tag, um uns zu erholen", sagte Ercan Osmani, der gegen die Griechen mit 28 Punkten überragt hatte. Sein Trainer Ergin Ataman fügte an: "Wir sind bereit, um den Titel zu kämpfen."