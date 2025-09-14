Kapitän Schröder schwärmt: Ein Erfolgsteam auf "Klassenfahrt"

Kapitän Dennis Schröder schwärmt vor dem EM-Finale von seinem Team. "Wenn du solche Menschen über Wochen mit dir hast, wirst du auch ein besserer Mensch", sagte der Spielmacher der deutschen Basketballer vor dem Spiel um Gold am Sonntag gegen die Türkei (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport). "Wir haben so viel Charakter in der Kabine, und es geht nur um eine Sache: Gewinnen", berichtete Schröder.

Der Erfolg der deutschen Weltmeister, die bis zum Finale in Riga ohne Niederlage durch das Turnier gestürmt sind, basiere laut dem Routinier aus der NBA aber auch auf dem Zusammenhalt abseits der Halle. "Die ganzen Familien sind mit dabei, die Kinder sind mit dabei. Das ist wie eine Klassenfahrt", erzählte der 31-Jährige.

Gemeinsam mit Franz Wagner von den Orlando Magic führt Schröder (Sacramento Kings) die Mannschaft. Aber: "Meine Teammates machen es sehr, sehr leicht für mich als Kapitän, jeden Tag da zu sein, weil jeder eigentlich Kapitän sein könnte", sagte Schröder: "Wir haben keine Egos in der Gruppe. Jeder versucht, einfach nur seinen Teil zu bringen, um besser zu werden und erfolgreich Basketball zu spielen."