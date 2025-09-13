Klare Ansage von Wagner: "Spielen nicht für Silber"

Eine Medaille hat der Weltmeister schon sicher, und natürlich soll die goldene her. "Wir spielen nicht für Silber", betonte Basketballstar Franz Wagner nach dem Sprung des deutschen Nationalteams ins EM-Finale von Riga. "Wir haben noch ein bisschen Potenzial, uns zu verbessern", sagte der Berliner, "Hauptsache wir gewinnen am Ende." Es geht am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen die Türkei, die Griechenland überraschend klar bezwang (94:68).

Durch ein 98:86 (61:47) im Halbfinale gegen Finnland spielt erstmals seit 20 Jahren wieder eine Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) um die EM-Krone. Damals hatte es Silber gegeben, nun winkt die nächste Chance zum zweiten Titelgewinn bei einer EuroBasket nach 1993. "Wir können uns freuen, auf jeden Fall Silber zu haben", sagte Dennis Schröder. Doch der Kapitän will wie Wagner den großen Preis abräumen: "Wir haben vor dem Trainingscamp gesagt, dass wir für Gold spielen wollen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, 40 Minuten lang alles zu geben, um Gold zu holen."

Mit 26 Punkten und zwölf Assists, einem sogenannten Double-Double, hatte NBA-Profi Schröder (Sacramento Kings) sein Team am Freitag ins Endspiel geführt. "Er hat ein überragendes Spiel gemacht", lobte Trainer Alan Ibrahimagic, "er ist der Kapitän und Anführer und wir zählen auf ihn. Wir können uns auf ihn immer verlassen." Man habe "großes Vertrauen in ihn. Auch wenn er nicht trifft, bringt er unsere Mannschaft mit vielen Sachen, die er macht, weiter. Das wird auch am Sonntag so sein."

"Dennis macht, was Dennis macht. Er führt uns an", so Maodo Lo: "Er hat wieder wahnsinnig gut gespielt. Das ist das, was wir von ihm erwarten."