Kooperation mit Magenta: Basketball-EM auch bei RTL zu sehen

Die Spiele der deutschen Basketball-Weltmeister bei der EuroBasket (27. August bis 14. September) werden live im Free-TV übertragen. RTL zeigt alle deutschen EM-Partien, das Finale in Riga und umfangreiche Highlights "im Rahmen einer strategischen Partnerschaft" mit dem Rechteinhaber Deutsche Telekom. Die überträgt alle 76 Spiele des Turniers live bei MagentaTV und MagentaSport, die deutschen Spiele auch kostenlos.

"Basketball in Deutschland boomt, und wir freuen uns, den Fans die nächste große Meisterschaft im Free-TV präsentieren zu können", sagt RTL-Sportchef Frank Robens. Der Kölner Privatsender und MagentaTV setzen damit ihre Zusammenarbeit fort. Schon die Basketball-EM 2022 und die Fußball-EM 2024 liefen mit einer Sublizenz auch bei RTL.

Ausrichter der EuroBasket sind Lettland, Finnland, Zypern und Polen. Die Endrunde findet in Lettlands Hauptstadt Riga statt. Bei der vergangenen EM mit den entscheidenden Spielen in Berlin hatte Deutschland 2022 Bronze gewonnen. 2023 folgte der WM-Titel, 2024 Platz vier bei den Olympischen Spielen in Paris.