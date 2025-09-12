Merz gratuliert Basketballern: "Begeistert ein ganzes Land"

Bundeskanzler Friedrich Merz hat den deutschen Basketballern zum Einzug ins Finale der Europameisterschaft gratuliert. "Was für ein starkes Spiel. Glückwunsch zum verdienten Sieg gegen Finnland im Halbfinale der EM", schrieb der CDU-Politiker am Freitagabend bei X: "Ihr begeistert ein ganzes Land. Viel Erfolg im Endspiel."

Der Weltmeister war in Riga/Lettland durch einen 98:86 (61:47)-Sieg ins Goldspiel eingezogen, am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) geht es gegen die Türkei. Dem deutschen Team um Kapitän Dennis Schröder winkt der zweite EM-Titel nach 1993, die vierte EM-Medaille nach Silber 2005 und Bronze 2022 ist schon sicher.