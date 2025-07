Nach Basketball-EM: Spaniens Erfolgscoach Scariolo hört auf

Nach insgesamt 13 Jahren an der Spitze der spanischen Basketballer ist für Erfolgstrainer Sergio Scariolo Schluss. Der Italiener räumt seinen Posten als Nationalcoach nach der EM (27. August bis zum 14. September), im Vorjahr hatte Scariolo beim Europameister noch bis 2028 verlängert.

Scariolo gab seine Entscheidung am Mittwoch bei der Präsentation des vorläufigen Kaders für die EuroBasket bekannt. Der Trainer soll vor einem Engagement bei Spaniens Rekordmeister Real Madrid stehen. "Ich freue mich sehr auf diese EuroBasket", so Scariolo, "das letzte Turnier, das ich mit dem Team bestreiten werde."

Es ist der zweite Abschied für den 64-Jährigen. Scariolo war bereits 2012 zurückgetreten, hatte das Amt 2015 aber wieder übernommen. Unter seiner Regie holte Spanien 2019 in China den Weltmeistertitel, hinzu kam viermal EM-Gold, zuletzt 2022 in Deutschland. Bei den Olympischen Spielen in London gewannen die Spanier 2012 Silber, in Rio de Janeiro 2016 Bronze. In Paris scheiterte das Team im Vorjahr in der Gruppenphase.

2019 hatte Scariolo mit den Toronto Raptors als Assistenzcoach von Nick Nurse den NBA-Titel geholt.