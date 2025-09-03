Nach EM-Aus: Montenegriner Vucevic hört auf

Nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der Basketball-EM hört NBA-Star Nikola Vucevic im Nationalteam Montenegros auf. "Es ist schade, dass es so zu Ende geht", sagte der Center von den Chicago Bulls laut Eurohoops, "es wäre toll gewesen, in die nächste Runde zu kommen und in Riga zu spielen, aber es ist nun einmal so."

Die Montenegriner hatten zuvor im letzten Gruppenspiel 83:89 (42:48) gegen Großbritannien verloren und damit das Weiterkommen verpasst. Ein Erfolg gegen den bis dahin sieglosen Außenseiter, der seinen ersten Sieg bei einer EuroBasket seit 2013 feierte, hätte in Deutschlands Staffel B für den Sprung ins Achtelfinale gereicht. Vucevic glänzte mit einem Double-Double (31 Punkte, elf Rebounds), dazu gelangen dem 34-Jährigen sieben Assists.

"Ich werde es vermissen, für die Nationalmannschaft zu spielen", so Vucevic, es sei für ihn eine "große Ehre" gewesen. Jetzt sei es "Zeit für die nächste Generation, ihre Spuren zu hinterlassen". Vucevic nahm an vier Europa- und zwei Weltmeisterschaften teil.