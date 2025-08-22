Nowitzkis EM-Tipps: Gold für Deutschland, Schröder MVP

Nach dem Weltmeistertitel holen die deutschen Basketballer auch EM-Gold, und das angeführt vom Turnier-MVP Dennis Schröder. Davon ist zumindest Dirk Nowitzki überzeugt. Bei einer Umfrage der FIBA Europe entschied sich der frühere NBA-Superstar bei der Medaillenvergabe für Deutschland (Gold), Serbien (Silber) und Frankreich (Bronze). Als besten Spieler der EuroBasket (ab 27. August) erwartet der Würzburger den deutschen Kapitän Schröder.

Mit seiner Einschätzung ist Nowitzki allerdings ziemlich allein, von 15 Experten setzen zehn auf Serbien als Goldmedaillengewinner. Neun erwarten, dass Nikola Jokic vom NBA-Klub Denver Nuggets, Starspieler der Serben, am Finaltag zum MVP gewählt wird. Immerhin trauen sechs Befragte Deutschland Silber zu, darunter Vlade Divac (Serbien), Goran Dragic (Slowenien) und Rudy Fernandez (Spanien).