Pleite in Schweden: Basketballer verlieren bei Mumbru-Debüt

Alex Mumbru hat sein Debüt als neuer Basketball-Bundestrainer verpatzt. In Schweden verlor die deutsche Nationalmannschaft am Freitag in der EM-Qualfikation das erste Spiel der Amtszeit des Spaniers dramatisch mit 72:73 (37:37). Im Kampf um das Ticket für die Europameisterschaft 2025 in Lettland, Polen, Finnland und Zypern gerät der Weltmeister nun unter Druck.

In Abwesenheit der NBA-Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner war Weltmeister David Krämer in Stockholm mit 43 Punkten bester Werfer der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Nur Dirk Nowitzki war einst mit 47 Zählern im WM-Spiel 2006 gegen Angola besser. In der Quali-Gruppe D mit Montenegro, Bulgarien und Schweden stehen Mumbru und Co. und bei einem Sieg und zwei Niederlagen, drei Spiele bleiben noch. Die ersten drei Teams lösen das EM-Ticket.

Ein Sieg im Rückspiel gegen Schweden am kommenden Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Heidelberg wäre daher enorm wichtig. Dann könnten die Deutschen die EM-Teilnahme in den finalen Quali-Partien in Montenegro (20. Februar) und in Bamberg gegen Bulgarien (23. Februar) perfekt machen.

Mumbru, einst als Spieler mit Spanien Welt-und Europameister, soll beim DBB eine neue Ära einleiten, nachdem sein Vorgänger Gordon Herbert das Team zu EM-Bronze, WM-Gold und Platz vier bei Olympia in Paris geführt hatte. Im aktuellen Qualifikationsfenster fehlen ihm die NBA-Stars und bis dato auch die Spieler von Alba Berlin und Bayern München aus der EuroLeague, weil sich die Spielpläne überschneiden.