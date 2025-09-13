"Beeindruckend": Nagelsmann drückt Basketballern die Daumen

Auch der Fußball drückt die Daumen: Bundestrainer Julian Nagelsmann wünscht den deutschen Basketballern im Finale der EM am Sonntag den Titelgewinn. Das Spiel gegen die Türkei (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) werde "nicht einfach, ich werde es verfolgen", sagte Nagelsmann am Samstag in Frankfurt/Main.

Das nötige Rüstzeug sieht der 38-Jährige beim Team um Kapitän Dennis Schröder. Das habe nicht zuletzt das enge Viertelfinale gegen Slowenien (99:91) gezeigt. "Das beeindruckende an der Mannschaft ist, dass sie Widerstände wie gegen Slowenien auch übersteht", sagte Nagelsmann: "Es war kein Spiel, das superglatt lief, und trotzdem haben sie es gewonnen. Das zeigt, wie gut sie als Team kommunizieren, dass sie einen guten Geist haben."

Basketball-Weltmeister Deutschland war durch den Sieg gegen Finnland (98:86) am Freitag ins Endspiel eingezogen. Dem Team winkt der zweite deutsche EM-Titel nach 1993, die vierte EM-Medaille nach Silber 2005 und Bronze 2022 ist schon sicher.