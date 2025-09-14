"Bringt Gold nach Hause": Herbert drückt DBB-Team die Daumen

Weltmeister-Coach Gordon Herbert drückt den deutschen Basketballern beim EM-Finale die Daumen. "Ich wünsche den Spielern, Trainerteam und dem Verband alles Gute für Sonntag. Bringt Gold nach Hause", sagte der frühere Bundestrainer in einer Videobotschaft auf dem Instagram-Kanal der Bundesliga. Am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) trifft Deutschland im Endspiel von Riga auf die Türkei.

Herbert, derzeit Trainer von Bayern München, hatte die Mannschaft zu EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 geführt, nach Platz vier bei Olympia in Paris im Vorjahr übergab er das Amt an Álex Mumbrú. Mit dem Spanier greifen Kapitän Dennis Schröder und Co. nach dem zweiten EM-Titel nach 1993.

Auch Weltmeister Niels Giffey, der nach Olympia aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war, schickte Worte der Unterstützung in die lettische Hauptstadt. "Viel Erfolg im Finale! Ihr spielt so geil zusammen, genießt jeden Moment zusammen. Wir glauben alle an euch. Viel, viel Glück", sagte der 34-Jährige.