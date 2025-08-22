"Sehr geiles Spiel": Schröder und Co. tanken Selbstvertrauen

Die deutschen Basketballer ziehen viel Selbstvertrauen aus dem erfolgreichen EM-Test in Spanien. "Wir haben das Spiel kontrolliert und haben vor allem in der ersten Hälfte gut in der Verteidigung gespielt", sagte Bundestrainer Álex Mumbrú nach dem 106:105 nach Verlängerung bei MagentaSport: "In der Verlängerung haben wir in den letzten Minuten sehr gute Entscheidungen getroffen. Am Ende haben wir gewonnen und freuen uns darüber." Denn das gebe "erstmal ein gutes Gefühl".

Dennis Schröder sah ebenfalls einen "guten Test" gegen den Europameister. "Die Spanier sind sehr stark und haben einen guten Coach, der viele verschiedene Defenses gegen uns spielt. Außerdem sind sie sehr erfahren. Es war ein sehr geiles Spiel", sagte der Kapitän, der mit 26 Punkten zum Matchwinner wurde: "105 zugelassene Punkte sind zwar viel zu viel, da müssen wir besser werden. Aber Sieg ist Sieg."

Die Chance auf eine weitere Steigerung gibt es bereits am Samstag (19 Uhr/MagentaSport) in Köln, wenn es bei der EM-Generalprobe erneut gegen Spanien geht. "Es wird hart, weil es das 2. Spiel ist", sagte Mumbrú mit Blick auf das neuerliche Kräftemessen mit seinem Heimatland: "Spanien arbeitet schon daran, was sie besser machen können. Deshalb wird es ein hartes Spiel. Wir müssen weiter hart arbeiten."