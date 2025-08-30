Rassismus gegen Schröder: Fan erhält Hallenverbot

Nach den rassistischen Ausfällen gegen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat ein Fan bei der Basketball-EM Hallenverbot erhalten. Wie der Verband FIBA Europe mitteilte, sei der Zuschauer, der Schröder am Samstag während der Halbzeit des Gruppenspiels gegen Litauen im finnischen Tampere beleidigte, durch Bilder der Sicherheitskameras identifiziert worden. In der Folge wurde der Person der Zugang zu allen weiteren EM-Partien untersagt.

Ferner leitete die FIBA alle Aufnahmen und Informationen an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden weiter, welche die Angelegenheit weiterhin untersuchen. Des Weiteren werde der Verband mit der litauischen Delegation in Kontakt treten, "um sie über die Situation zu informieren und die Bemühungen zur Verhinderung ähnlicher Vorfälle bei zukünftigen Spielen zu unterstützen." Die FIBA verurteile "Hate Speech, diskriminierendes Verhalten und rassistische Äußerungen in jeglicher Form auf das Schärfste", hieß es in dem Statement.