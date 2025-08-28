Schröder gewinnt Wette mit Theis: "Er schuldet mir 100 Euro"

Dennis Schröder konnte sein Glück kaum fassen. Als Justus Hollatz per Dunk die 100-Punkte-Marke knackte, ballte der Kapitän der deutschen Basketball-Weltmeister siegessicher die Faust und klatschte auf der Bank feixend mit Jugendfreund Daniel Theis ab. Hintergrund war eine Wette der beiden Kumpels.

"Er schuldet mir 100 Euro. Gestern hat er eine Wette gewonnen, weil Braunschweig leider verloren hat. Da hat er ein bisschen was von mir bekommen, aber jetzt habe ich 100 Euro zurückgewonnen", sagte Schröder bei MagentaSport nach dem 106:76-Sieg zum EM-Auftakt gegen Montenegro am Mittwoch in Tampere.

Am Dienstag war Eintracht Braunschweig, der Fußballklub aus der Stadt, in der Theis und Schröder als Kinder gemeinsam ihre ersten Schritte im Basketball gemacht hatten, in der ersten Runde des DFB-Pokals dramatisch im Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart ausgeschieden. Theis ist Fan des Rivalen VfL Wolfsburg.

Hollatz, der mit seinen Punkten im Schlussviertel Schröders Wetterfolg erst ermöglichte, ist derweil traditionell in der Bringschuld, weil er den 100. Punkt erzielte. "Justus muss morgen Donuts mitbringen", sagte Schröder, der mit der Nationalmannschaft am Freitag (12.30 Uhr/RTL und MagentaSport) im zweiten Gruppenspiel auf Schweden trifft.