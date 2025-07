Schröder will Gold: "Sonst brauche ich gar nicht hinzufliegen"

Kapitän Dennis Schröder hat die Goldmedaille als Ziel der deutschen Basketballer für die anstehende Europameisterschaft ausgegeben. "Sonst brauche ich gar nicht hinzufliegen", sagte der NBA-Profi der Sacramento Kings im Interview mit der Braunschweiger Zeitung. Am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das Turnier (27. August bis 14. September) mit der Zusammenkunft des Kaders in München.

Bei der EM trifft Deutschland in der Gruppenphase von Tampere auf Litauen, Schweden, Großbritannien, Montenegro und den finnischen Gastgeber, die K.o.-Runde steigt in Lettlands Hauptstadt Riga. Nach EM-Bronze 2022, WM-Gold 2023 und Platz vier bei Olympia 2024 gehört das Team des neuen Bundestrainers Álex Mumbrú zu den Favoriten.

Schröder ist sich der Schwierigkeit der Mission jedoch bewusst. Unter anderem Serbien um NBA-Superstar Nikola Jokic dürfte ein harter Rivale auf dem Weg zu Gold werden. "Es muss immer alles passen, um wirklich an die goldene Trophäe zu kommen", sagte Schröder: "Und wenn es nicht passiert, dann ist es halt so. Dann geht man wieder in die Halle, arbeitet und greift wieder an. Aber warum sollte es nicht dieses Jahr passieren?"

Auch Mumbrú, der nach dem Abgang von Erfolgscoach Gordon Herbert sein erstes Turnier als Bundestrainer bestreitet, peilt das nächste Edelmetall für Deutschland an. "Wenn wir eine Medaille gewonnen haben, war es gut, ansonsten nicht. So denken die meisten und das ist die Wahrheit. Wir wollen eine Medaille, aber es können so viele Dinge passieren und man kann nicht davon ausgehen, dass man jedes Jahr eine gewinnt", sagte der Spanier dem Portal basketball-world.news.

Für das Trainingslager in Málaga (bis 7. August), wohin die Nationalmannschaft am Mittwoch aufbricht, nominierte Mumbrú 16 Spieler, für die EM muss er rund um die anstehenden Testspiele noch vier Profis streichen. Der Fahrplan dafür steht. "Nach dem Trainingslager in Malaga werde ich womöglich ein, zwei Spieler streichen und dann ist der Plan, dass wir gut eine Woche vor dem Start den finalen Kader bekanntgeben", sagte der 46-Jährige.