Slowenien gegen DBB-Weltmeister ohne Doncic

Slowenien wird gegen die deutschen Basketball-Weltmeister im EM-Härtetest am Abend in Mannheim (17.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) ohne NBA-Superstar Luka Doncic antreten. Das Team reise mit 14 Spielern an, gab der slowenische Nationalverband KZS bekannt, Doncic gehöre nicht dazu. Gründe für das Fehlen des Weltklasse-Point-Guards von den Los Angeles Lakers wurden nicht genannt.

Am Freitag hatte die deutsche Nationalmannschaft die Slowenen (noch mit Doncic) in Ljubljana 103:89 bezwungen. Am 27. August (bis 14. September) beginnt die EM in Finnland, Zypern, Polen und Lettland. Deutschland spielt in Tampere/Finnland in der Gruppenphase gegen Montenegro, Schweden, Litauen, Großbritannien und die Gastgeber.