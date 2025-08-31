Theis beeindruckt von Schröder: "Mental unglaublich stark"

Die Reaktion von Dennis Schröder nach den rassistischen Anfeindungen gegen ihn bei der Basketball-EM hat seinem Jugendfreund Daniel Theis imponiert. "Er ist mental unglaublich stark, dass er sich in so einem wichtigen Spiel davon nicht hat rausbringen lassen. Wenn man ihn ein bisschen kennt: Er war definitiv ein bisschen ruhiger, was natürlich verständlich ist. Aber er hat die Antwort auf dem Platz gegeben. Da kann man nur den Hut vor ihm ziehen", sagte der Weltmeister am Sonntag in Tampere.

Schröder hatte am Samstag nach dem 107:88-Sieg im dritten Gruppenspiel gegen Litauen von rassistischen Beleidigungen litauischer Fans während der Halbzeit berichtet. Letztlich überragte der Kapitän als Top-Scorer mit 26 Punkten und führte die Mannschaft vorzeitig ins Achtelfinale. Wie der Verband FIBA Europe mitteilte, sei ein Fan identifiziert und von sämtlichen weiteren EM-Spielen ausgeschlossen worden.

Auch Theis, der Schröder seit gemeinsamen Jugendzeiten in Braunschweig kennt, verurteilte die Vorkommnisse. "Das gehört nirgendwo hin. Es war natürlich jetzt scheiße, dass Dennis da durchgehen musste. Aber wir sind für ihn da, wir stehen hinter ihm als seine Familie und seine Freunde. Das weiß er. Ich glaube, er wird da drüberstehen und Leistung auf dem Feld zeigen", sagte der Center.

Theis berichtete indessen von zahlreichen Nachrichten, ihn nach den Vorfällen erreichten. "Ich habe zum Beispiel Nachrichten aus Monaco bekommen von unserem Krafttrainer, der Litauer ist. Er hat sich mehr oder weniger entschuldigt und sich dafür geschämt, dass Fans so etwas machen", sagte der 33-Jährige, der zum Ende der Vorsaison für die AS Monaco aktiv gewesen war.