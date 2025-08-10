Theis gibt Entwarnung: "Sollte keine Probleme geben"

Weltmeister Daniel Theis hat Entwarnung gegeben und rechnet fest mit seiner Teilnahme an der anstehenden Basketball-EM. "Der körperliche Zustand ist gut. Es sollte keine Probleme geben", sagte der 33-Jährige von der AS Monaco am Sonntag in der Pause des EM-Vorbereitungsspiels gegen Slowenien in Mannheim bei MagentaSport: "Ich versuche, beim Supercup das erste Spiel zu machen."

Theis verpasste die ersten beiden Testspiele in der Vorbereitung auf die EuroBasket (27. August bis 14. September) angeschlagen, ist aber auf dem Weg zurück aufs Parkett nach eigenen Angaben gut unterwegs. Beim Supercup trifft die deutsche Mannschaft am kommenden Freitag (18.00 Uhr) im Halbfinale auf die Türkei, am Samstag geht es im Finale (20.45 Uhr) oder im Spiel um Platz 3 (18.00/alle kostenfrei bei MagentaSport) gegen Vizeweltmeister Serbien um Nikola Jokic (Denver Nuggets) oder Tschechien.