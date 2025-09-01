Theis über Großbritannien: "Gehen da nicht überheblich rein"

Den zweiten Saisonsieg seines Herzensklubs VfL Wolfsburg konnte Daniel Theis am freien Sonntag nicht bejubeln, das späte Gegentor zum 1:1 gegen den FSV Mainz 05 dürfte dem Basketball-Weltmeister aber nur bedingt die Laune verhagelt haben. Zu gut läuft es für die Deutschen bei der EM - trotz bereits sicherer Qualifikation für das Achtelfinale bleiben Theis und Co. hungrig.

"Wir wollen definitiv einfach weiterspielen. Wenn wir jetzt den Fehler machen und für ein Spiel runterfahren, ist es schwer gegen Finnland, wo es vielleicht um den Gruppensieg gehen kann, wieder hochzufahren", sagte der Center von der AS Monaco vor dem vierten Gruppenspiel im finnischen Tampere am Montag (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen den krassen Außenseiter Großbritannien.

Nach drei Siegen aus drei Partien, zuletzt demontierte Deutschland die Litauer mit 107:88, hat der Mitfavorit das Ticket für die Finalrunde in Riga in der Tasche. In den finalen beiden Spielen der Gruppe B gegen die Briten und Gastgeber Finnland am Mittwoch (19.30 Uhr) wollen die Deutschen Platz eins sichern, um im Achtelfinale den stärksten Teams aus der Gruppe A um Gold-Kandidat Serbien aus dem Weg zu gehen.

Auch einen vermeintlich leichten Gegner wie die Briten, die bislang alle drei Spiele verloren haben und sich gegen das Vorrundenaus stemmen, will Theis keinesfalls unterschätzen. "Wir gehen da nicht überheblich rein. Da kann man ganz schnell mal auf die Schnauze fallen", sagte der langjährige NBA-Profi: "Ob Großbritannien drei Spiele verloren hat oder nicht: Für die ist das auch eine Motivation gegen Deutschland, den amtierenden Weltmeister, und Dennis (Schröder/d. Red.) und Franz (Wagner/d. Red.) aus der NBA."