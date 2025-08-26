Thiemann zu Mumbrú-Ausfall: "Jetzt erst recht"

Basketball-Weltmeister Johannes Thiemann hat sich nach dem Ausfall von Bundestrainer Álex Mumbrú für den EM-Auftakt kämpferisch gegeben. "Natürlich hätten wir gerne mit Álex das erste Spiel gemacht, aber es hilft ja nichts. Wir können es nicht ändern. Wir müssen die Spiele gewinnen. Von daher: Jetzt erst recht", sagte der 31-Jährige am Dienstag in Tampere.

Wenige Stunden zuvor hatte der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitgeteilt, dass Mumbrú aufgrund eines akuten Infekts für das erste Gruppenspiel am Mittwoch (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen Montenegro ausfallen wird. Der Spanier war am Montag nach der Ankunft zur Vorsorge ins Krankenhaus gebracht worden. Laut DBB gehe es ihm bereits "deutlich besser". Einen Zeitplan für seine Rückkehr gibt es noch nicht.

Vorerst wird Assistent Alan Ibrahimagic als Cheftrainer agieren. Der 47-Jährige wies auf die Teamchemie hin, die der Mannschaft nun helfen könne. "Natürlich ist es etwas, das ungewöhnlich ist. Da muss sich jeder erstmal schütteln. Der große Vorteil ist, dass das Team so lange zusammen ist und Erfahrung hat. Ich glaube, dass wir das sehr gut wegstecken", sagte Ibrahimagic, der laut eigener Aussage während des Montenegro-Spiels stets mit Mumbrú im Austausch stehen wird.

Vor dem Auftakt warnte Thiemann derweil vor den Montenegrinern um NBA-Profi Nikola Vucevic, die der deutschen Mannschaft bei der EM 2022 im Achtelfinale Probleme bereitet hatten. "Sie sind sehr physische, sehr smarte Spieler. Das wird auf jeden Fall kein leichter Gegner. Wir müssen konzentriert spielen und dürfen sie nicht unterschätzen", sagte der Japan-Legionär von den Gunma Crane Thunders.

Die Deutschen sind der Favorit in der Gruppe B. Außer Montenegro warten noch Schweden, Litauen, Großbritannien und Finnland. Die ersten Vier erreichen das Achtelfinale. Die K.o.-Runde wird in der lettischen Hauptstadt Riga ausgespielt.