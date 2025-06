Thomaidis: Gülich-Ausfall "verheerend für das Team"

Das Aus für Kapitänin Marie Gülich hat die deutschen Basketballerinnen vor der anstehenden EM hart getroffen. "Es ist wirklich verheerend für das Team, sie für die EuroBasket zu verlieren", sagte Bundestrainerin Lisa Thomaidis der Online-Plattform basketball-world zum Ausfall. Die Verantwortlichen würden sich nun "etwas einfallen lassen und weiter nach vorne schauen".

Gülich (31), die zuletzt aus Taiwan von Taiyuan Textile zu Basket Landes/Frankreich gewechselt war, hatte sich am Samstag im ersten Vorbereitungsspiel gegen Tschechien in Bamberg (70:86) einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für das Turnier (18. bis 29. Juni) aus. Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele in Hamburg.

Schon länger steht fest, dass auch Starspielerin Satou Sabally vom WNBA-Klub Phoenix Mercury nicht dabei sein wird. "Wenn man auf eine Spielerin von Satous Kaliber verzichten muss, ist das ein schwerer Schlag für die Mannschaft", sagte die Kanadierin Thomaidis. Sabally will sich in diesem Jahr auf ihren neuen Klub konzentrieren, 2026 aber bei der Heim-WM in ihrer Heimatstadt Berlin auflaufen.