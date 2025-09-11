TV-Quote: Deutsche Basketballer bringen Bestwert für RTL

Der Halbfinaleinzug der deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft hat RTL die bislang beste Quote im Turnierverlauf beschert. Im Schnitt sahen am Mittwochabend 2,52 Millionen Menschen den schwer erkämpften Sieg des Weltmeisters gegen die Slowenen um NBA-Star Luka Doncic (99:91), der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 12,0 Prozent. In der Spitze schauten gar 3,94 Millionen Fans das Viertelfinalspiel beim Kölner Privatsender.