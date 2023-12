25. Pleite in Serie: Pistons kurz vor Negativrekord

Anzeige

Die Detroit Pistons verlieren immer weiter und rücken immer näher an den schmachvollen NBA-Negativrekord heran. Das Team aus Michigan unterlag in der Nacht zum Freitag den Utah Jazz mit 111:119 - es war die 25. Niederlage der Pistons hintereinander.

Damit fehlt nur noch eine Pleite zum Einstellen der längsten NBA-Niederlagenserie in einer Saison. Die Cleveland Cavaliers (2010/11) und die Philadelphia 76ers (2013/14) verloren 26 Spiele hintereinander. Die Marke könnte Detroit mit einer weiteren Niederlage in der Nacht zu Heiligabend bei den Brooklyn Nets einstellen.

"Niemand will diese Geschichte mitschreiben", sagte der niedergeschlagene Pistons-Point Guard Cade Cunningham, der 28 Punkte erzielte. Immerhin: Zur längsten Niederlagenserie überhaupt sind es noch ein paar Partien. Philadelphia kassierte einst am Ende der Spielzeit 2014/15 und zu Beginn der Spielzeit 2015/16 insgesamt 28 Pleiten am Stück.