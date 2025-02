Aus in Dallas: Doncic dachte an Aprilscherz

Sein Aus bei den Dallas Mavericks hat Basketballstar Luka Doncic ohne jede Vorwarnung getroffen. "Ich dachte, es sei ein Aprilscherz", sagte der Neuzugang der Los Angeles Lakers bei seiner Vorstellung in Kalifornien zur Frage, wie er die Nachricht aufgenommen habe: "Ich war geschockt. Jeder war überrascht, sie können sich vorstellen, wie überrascht ich war." Die beiden letzten Tage hätten sich für ihn "wie ein Monat angefühlt".

Dallas hatte seinen Franchise-Player am Sonntag völlig überraschend an LA abgegeben. Der Slowene war davon ausgegangen, dass er seine gesamte NBA-Karriere bei den Mavericks verbringen würde. "Es war ihre Entscheidung, ich weiß nicht warum es passiert ist", sagte Doncic zu den Motiven der Verantwortlichen in Texas und hielt sich mit Kritik zurück. Er könne zu den näheren Umständen "nichts sagen", habe aber in Dallas "tolle Momente" gehabt.

"Der erste Tag war hart. Heute ist es viel besser", so Doncic, auf die neue Aufgabe freut sich der 25-Jährige: "Die Lakers sind einer der besten Klubs der Geschichte. Ich bin glücklich, hier zu sein." Besonders toll sei es, dass er nun mit Weltstar LeBron James zusammenspielen könnte. "Ein Traum wird wahr. Er hat mich direkt angerufen und willkommen geheißen", erzählte der Point Guard: "Ich schaue immer zu ihm auf. Ich kann so viele Dinge von ihm lernen. Wir beide machen unsere Mitspieler besser, unser IQ ist hoch. Das wird jedem helfen."

Die Ziele mit dem Klub seien klar. "Man kommt hier für nichts anderes her, als Meisterschaften zu holen", betonte Doncic. Schön sei auch, dass er nun an der Küste lebe: "Ich habe den Ozean hier. Das ist eine große Sache für mich."

Für Rob Pelinka ist Doncic ein "25 Jahre alter globaler Superstar", ihn zeichne eine "Mischung aus Spaß und Killerinstinkt" aus, sagte der General Manager der Lakers: "Das gibt es selten."