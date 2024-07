Bronny James unterschreibt bei den Lakers

Wie der Vater, so der Sohn: Bronny James ist offiziell Spieler der Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Eliteliga NBA. Lakers-Geschäftsführer Rob Pelinka verkündete die Vertragsunterschrift des 19 Jahre alten Sohnes des Superstars LeBron James gemeinsam mit der des Erstrunden-Draftpicks Dalton Knecht. Bronny James war in der vergangenen Woche in der zweiten Runde der alljährlichen Talentauswahl der Liga an 55. Stelle gezogen worden.