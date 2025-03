Chicago Bulls ärgern den nächsten "Großen"

Erst die Los Angeles Lakers, jetzt die Denver Nuggets. Die Chicago Bulls haben ihren starken Lauf in der Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt und dabei den nächsten "Großen" geärgert. Beim dritten Sieg in Folge, dem achten aus den vergangenen zehn Spielen, gewann der sechsmalige Champion bei den Nuggets 129:119.

Erst am Sonntag hatten die seit Jahren enttäuschenden Bulls die Lakers in LA beim Comeback von Superstar LeBron James demontiert (146:115), am Donnerstag (Ortszeit) kommt der 17-malige Meister für das zweite Duell binnen einer Woche ins United Center - und ist gewarnt.

Coby White glänzte in Denver mit 37 Punkten, gegen die Lakers hatte der Point Guard 36 erzielt, zwei Tage zuvor gegen die Sacramento Kings 35. Josh Giddey kam gegen dezimierte Nuggets auf 26 Zähler. Denver fehlten gegen Chicago der dreimalige MVP Nikola Jokic und Aaron Gordon.

Die Bulls hatten vor der Saison Starspieler DeMar DeRozan an die Kings abgegeben, der Australier Giddey kam im Tausch für Defensivspezialist Alex Caruso. Anfang Februar ging in Zach LaVine ein weiterer Star des Teams an Sacramento, doch es läuft überraschend gut für Chicago.

Derzeit liegen die Bulls (32:40) im Osten auf Platz neun, mit der Qualifikation zumindest für das Play-in-Turnier sieht es gut aus. Von den zehn ausstehenden Hauptrundenspielen finden sechs zu Hause statt, es geht auch noch gegen den direkten Konkurrenten Miami Heat (10./30:41).