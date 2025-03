Debüt als NBA-Interimscoach: Iisalo verliert mit Grizzlies

Crailsheim, Bonn, Paris, Memphis. Auf der Karriereleiter von Tuomas Iisalo werden die Namen immer größer, jetzt hat der Finne bei den Grizzlies sein Debüt als Interimscoach in der NBA gegeben. Zwei Tage nach der Entlassung von Taylor Jenkins stand Iisalo beim US-Basketballklub in der Nacht zum Sonntag als Cheftrainer an der Seitenlinie, gegen die Los Angeles Lakers gab es ein 137:145.

Für Iisalo, der die Telekom Baskets Bonn 2023 zum Champions-League-Sieg geführt hatte und mit Paris Basketball 2024 den EuroCup gewann, war es der zweite Einsatz als Hauptverantwortlicher. Im November war der 42-Jährige schon einmal für Jenkins eingesprungen - wegen eines Trauerfalls. Auch damals ging es gegen die Lakers - und es gab einen Sieg (131:114).

Ob Iisalo die Chance hat, in Memphis von der Übergangs- zur Dauerlösung zu werden, ist offen. Auf eine entsprechende Frage antwortete General Manager Zach Kleiman vor dem Spiel gegen LA knapp: "Wir konzentrieren uns heute Abend auf die Lakers."

Am Freitag hatten die Grizzlies Jenkins (40) nach sechs gemeinsamen Jahren entlassen, der bisherige Assistent Iisalo übernahm. Memphis ist seine fünfte Trainerstation, vor dem Engagement in Bonn hatte Iisalo in seiner Heimat Tapiolan Honka aus Espoo und in Deutschland die Crailsheim Merlins gecoacht.

Die Lakers konnten sich auf Austin Reaves (31 Punkte) sowie ihre Starspieler Luka Doncic (29) und LeBron James (25) verlassen. Für Memphis war es die sechste Niederlage aus acht Spielen, als Fünfter sind die Grizzlies (44:30) im Westen aber weiter auf Play-off-Kurs. Mit einem Sieg wäre das Team an den viertplatzierten Lakers (45:29) vorbeigezogen.