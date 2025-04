Eigene "Barbie": LeBron James erster "Kenbassador"

Basketballstar LeBron James dringt nun auch in den Barbie-Kosmos vor und bekommt als erster männlicher Profisportler eine eigene Puppe. Das kleine Ebenbild des viermaligen NBA-Champions trägt eine blau-weiße College-Jacke mit LJ-Logo, dazu Sonnenbrille, Kopfhörer, Basecap, Sneaker, Golduhr und Brusttasche - natürlich alles abnehm- oder ausziehbar. Der 40-Jährige von den Los Angeles Lakers sei der erste "Kenbassador", teilte Hersteller Mattel am Mittwoch mit, die Puppe erscheine in Zusammenarbeit mit der LeBron James Family Foundation.