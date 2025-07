ESPN: Moritz Wagner bleibt in Orlando

Weltmeister Moritz Wagner bleibt bei Orlando Magic und spielt weiter an der Seite seiner Bruders Franz. Das meldet ESPN unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Demnach verlängert der Basketball-Nationalspieler aus Berlin, der sich derzeit von einem im Dezember erlittenen Kreuzbandriss erholt und nicht an der diesjährigen EM teilnimmt, beim NBA-Team aus Florida für ein Jahr und erhält fünf Millionen Dollar - deutlich weniger als zuletzt.

Wagner (28), seit 2021 in Orlando, hatte im Vorjahr für zwei Jahre und 22 Millionen Dollar unterschrieben, doch der Klub nutzte seine Option, nach einer Saison aus der Vereinbarung auszusteigen. Beide Parteien verhandelten neu, am Freitag soll es zur Einigung zwischen der Franchise und Wagners Agent Jason Glushon gekommen sein.

Franz Wagner (23) war 2021 von Orlando an Position acht gedraftet worden, seither spielen die Brüder Seite an Seite. Beide teilen sich in den USA ein Haus und wurden gemeinsam Weltmeister. "Die Situation in Orlando bedeutet mir sehr viel, und wenn es geht, möchte ich das auch so beibehalten", hatte Moritz Wagner zuletzt in seinem Podcast "Kannst du so nicht sagen" erklärt. Er "schätze die Situation in Orlando mit Franz so sehr, dass der finanzielle Aspekt für mich ein wenig in den Hintergrund gerückt ist".