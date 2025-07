ESPN: NBA-Star Beal löst Megavertrag auf

Basketballstar Bradley Beal (32) und die Phoenix Suns haben sich offenbar auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Wie unter anderem ESPN unter Berufung auf Beals Agenten Mark Bartelstein berichtet, soll der dreimalige NBA-Allstar eine Abfindung erhalten und sich dann den Los Angeles Clippers anschließen. Dort soll Beal für zwei Jahre und elf Millionen US-Dollar unterschreiben.

Mit den Clippers würde Beal in der Western Conference um die Play-offs mitspielen und dort auf prominente Namen treffen: In James Harden und Kawhi Leonard spielen bereits zwei Superstars für den Klub, mit John Collins (von Utah Jazz) und dem ehemaligen NBA-Champion Brook Lopez (Milwaukee Bucks) verpflichtete LA zuletzt außerdem zwei weitere vielversprechende Ergänzungen.

Beal war 2023 nach langem Hin und Her von den Washington Wizards zu den Suns gewechselt, nachdem er zuvor einen der größten Verträge der NBA-Geschichte unterschrieben hatte, der ihm über fünf Jahre 251 Millionen US-Dollar (etwa 216 Millionen Euro) garantiertes Gehalt einbringen sollte. Beal war neben LeBron James der einzige NBA-Spieler mit einer Klausel, die es ihm erlaubt, sein Ziel im Falle eines Trades selbst zu bestimmen.

Der erhoffte Erfolg in Phoenix, wo er an der Seite der Superstars Devin Booker und Kevin Durant ein gefährliches Trio bilden sollte, trat nicht ein. Vor allem Beal blieb stets hinter den Erwartungen zurück und verlor in der vergangenen Spielzeit gar seinen Stammplatz. Nach der Saison erklärten die Suns das Projekt für beendet, Durant hatte die Franchise im Juni zu den Houston Rockets getradet.