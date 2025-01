Fraktur: Kleber fällt bei Dallas aus

Maximilian Kleber fehlt den Dallas Mavericks in der NBA erneut auf unbestimmte Zeit. Der deutsche Basketballprofi erlitt bei der Niederlage des Vizemeisters gegen Titelverteidiger Boston Celtics (107:122) eine Fraktur im Fuß, genauere Untersuchungen sollen in der kommenden Woche folgen. Für Dallas bedeutet dies den nächsten Ausfall, am schwersten wiegt seit Weihnachten das Fehlen von Ausnahmespieler Luka Doncic. Der Slowene pausiert weiterhin wegen einer Wadenverletzung.

Kleber verließ am Samstag den Platz gegen Ende des dritten Viertels und kehrte nicht mehr zurück. Schon in der Saisonvorbereitung hatte ihn eine Sprunggelenksverletzung gebremst, in den folgenden Wochen schlug er sich mit Problemen im Oberschenkel und den Bauchmuskeln herum. Insgesamt verpasste der 32-Jährige in dieser Saison zwölf Spiele.

Für die Mavericks wird die Personaldecke immer dünner, Kleber war zuletzt auf der Center-Position die einzige Alternative zu Daniel Gafford. Das Team braucht als Neunter der Western Conference dringend Siege für die Play-off-Teilnahme.