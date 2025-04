Gegen Boston: Nowitzki sieht Wagner und Co. als Underdog

Dirk Nowitzki sieht Basketball-Weltmeister Franz Wagner im Erstrundenduell der NBA-Play-offs gegen Titelverteidiger Boston Celtics als Außenseiter. "Das Matchup gegen Boston ist natürlich sehr hart, aber sie haben die Celtics vergangene Woche geschlagen, um überhaupt den siebten Platz zu holen. Da können sie mit Selbstvertrauen reingehen, dennoch sind sie absoluter Underdog. Aber der Druck ist ein wenig weg. Sie können emotional spielen, können ihre Athletik zeigen", sagte die deutsche Ikone im DAZN-Interview.

Orlando hatte in der Nacht zum Mittwoch das Play-off-Ticket mit einem 120:95-Sieg im Play-in-Turnier gegen die Atlanta Hawks gelöst. Die Achtelfinal-Serie gegen Boston startet am Sonntag (21.30 Uhr), gespielt wird bekanntlich im Best-of-seven-Modus.

In der Endphase der regulären Saison hatten Wagner und Co. die Celtics mit 20 Punkten Unterschied besiegt, Boston schonte dort jedoch sämtliche Starspieler. Für Wagner ist es die zweite Play-off-Teilnahme, nachdem Orlando im Vorjahr in der ersten Runde an den Cleveland Cavaliers gescheitert war.