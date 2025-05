Hartenstein gleicht mit OKC erneut aus

Ausgleich geschafft, Heimvorteil zurückerobert: Isaiah Hartenstein hat in den NBA-Play-offs mit Oklahoma City Thunder das wichtige vierte Viertelfinalspiel bei den Denver Nuggets 92:87 gewonnen, damit steht es in der Best-of-seven-Serie 2:2. Ein Leckerbissen was das Basketballspiel lange nicht.

OKC, bestes Team der Hauptrunde, hatte in eigener Halle nach der Auftaktniederlage Spiel zwei klar für sich entschieden, das erste Aufeinandertreffen in Denver aber verloren. Am Sonntag gelang der enorm wichtige Auswärtssieg in der Mile High City, ansonsten wäre die Mannschaft um den Deutsch-Amerikaner Hartenstein mit 1:3 in Rückstand und gehörig unter Druck geraten.

Nach der zweiten Niederlage wollte die Mannschaft "nur nicht überreagieren", erklärte Hartenstein im Anschluss an das vierte Duell: "Diese Play-off-Serien sind so emotional. Die Realität ist, dass wird diese beiden Spiele verloren haben. Das können wir nicht ändern. Das Einzige, was wir ändern können, ist das, was wir in diesem Moment tun."

Beide Mannschaften kamen überhaupt nicht ins Spiel und stellten einen Negativrekord ein. 8:17 stand es aus Sicht der Nuggets nach dem ersten Viertel, 25 Punkte sind die schlechteste Ausbeute der Play-off-Geschichte nach zwölf Spielminuten. In Addition der Dreierversuche beider Teams ging von 25 einer in den Korb.

Oklahoma City konnte sich zwischenzeitlich auf 15 Punkte absetzen (23:8/14. Minute), doch Denver drehte das Spiel nach der Pause. In der Schlussphase ging es spannend zu, 20 Sekunden vor dem Ende traf Jalen Williams an der Freiwurflinie zum vorentscheidenden 90:83.

Hartenstein machte Nuggets-Superstar Nikola Jokic (27 Punkte) das Leben schwer, verbuchte acht Punkte und starke 14 Rebounds. Topscorer bei OKC war MVP-Kandidat Shai Gilgeous-Alexander (25).

Derweil stehen die Indiana Pacers bereits kurz vor dem Einzug in die nächste Runde. Nach dem deutlichen 129:109 gegen die Cleveland Cavaliers führen die Pacers in der Serie mit 3:1, es fehlt nur noch ein weiterer Erfolg. Pascal Siakam war mit 21 Punkten bester Werfer für das Team aus Indianapolis.