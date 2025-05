Hartenstein: "Ich wurde in Deutschland unterschätzt"

Isaiah Hartenstein besticht im Trikot der Oklahoma City Thunder als konstanter Punktesammler und Rebounder, mit seinem Team ist der Center Titelanwärter in der NBA - und doch vermisst er ein wenig die Anerkennung aus der Heimat. "Als ich aufgewachsen bin, habe ich mich als Underdog in Deutschland gesehen. Ich wurde als Junge und zu Beginn meiner Karriere in Deutschland unterschätzt", sagte der 27-jährige Deutsch-Amerikaner bei Sky.