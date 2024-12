James gewinnt Starduell mit Curry - Mavs bangen um Doncic

LeBron James hat ein weiteres mitreißendes Duell der Basketball-Superstars mit Stephen Curry für sich entschieden - Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder blieb dabei am "Christmas Day" nur eine Nebenrolle. Die Los Angeles Lakers um James setzten sich mit 115:113 gegen die Golden State Warriors mit Curry und Schröder durch. Für die Entscheidung sorgte Austin Reaves rund eine Sekunde vor dem Ende mit einem Korbleger.

Zuvor hatten sich James (39) und Curry (36) vor allem von der Dreipunktelinie einen unterhaltsamen Schlagabtausch geliefert. "Wir wissen nicht, wie oft wir dieses Matchup noch haben werden. Wir versuchen, dem Spiel zu geben, was es verdient, denn es hat uns so viel gegeben", sagte James, der auf 31 Punkte und zehn Assists kam.

Curry, der sieben Sekunden vor dem Ende mit einem spektakulären Dreier den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hatte, markierte 38 Punkte. Weltmeister Schröder startete, steuerte elf Punkte und fünf Assists bei, kassierte aber die dritte Niederlage im vierten Spiel seit seinem ersten Auftritt für die Warriors.

Die Dallas Mavericks um Maximilian Kleber erlebten trotz einer beherzten Aufholjagd einen ersten Weihnachtstag mit gleich zwei Rückschlägen. Die Texaner unterlagen den Minnesota Timberwolves in der Neuauflage des Western-Conference-Finals der Vorsaison in der eigenen Halle 99:105, dazu erlitt Starspieler Luka Doncic gegen Ende des zweiten Viertels eine Zerrung in der linken Wade.

In 16 Minuten erzielte Doncic 14 Punkte, nach seiner Verletzung kehrte der Slowene, der erst kürzlich aufgrund einer Prellung an der Ferse ausgefallen war, aber nicht mehr zurück aufs Parkett. Eine Aufholjagd der Mavs, die nun eine 19:11-Bilanz aufweisen, war im Schlussviertel nicht von Erfolg gekrönt. Kleber steuerte fünf Punkte, zwei Rebounds und einen Assist bei.

Eine Galavorstellung legte Jungstar Victor Wembanyama im Madison Square Garden hin. Aber: 42 Punkte des Franzosen genügten den San Antonio Spurs beim 114:117 bei den New York Knicks trotzdem nicht zum 16. Sieg im 30. Saisonspiel. Wembanyama, der dazu auf 18 Rebounds sowie jeweils vier Assists und Blocks kam, traf in der Endphase jedoch nicht mehr - im Gegensatz zu Mikal Bridges. Der Knicks-Shooter blieb bis zum Schluss erfolgreich und erzielte 41 Punkte.