James widmet 21. NBA-Saison Sohn Bronny

Anzeige

Basketball-Superstar LeBron James widmet seine 21. Saison in der NBA seinem gesundheitlich angeschlagenen Sohn Bronny. "Außer meiner Familie ist nichts anderes wichtig", sagte James vor dem Start des Trainingslagers der Los Angeles Lakers. Der Herzstillstand seines Sohnes im Sommer habe "alles in die richtige Perspektive" gerückt.

Die Sorge um den 18-jährigen Bronny, der im Juli beim Training mit seinem College-Basketballteam in Los Angeles zusammengebrochen war, habe James und seine Familie sehr beschäftigt. "Ich kann mir nur vorstellen, wie es für ihn war, denn es war auch für mich und für unsere Familie sehr schwer", sagte der Ausnahmespieler.

Bronny gehe es jetzt "sehr gut", er wolle in dieser Saison im College-Basketball wieder für die University of Southern California spielen und sei "auf dem aufsteigenden Ast", berichtete James: "Er hat seinen Reha-Prozess begonnen, um in dieser Saison wieder auf dem Parkett zu stehen."

Nach der Niederlage im Finale der Western Conference zum Ende der vergangenen Saison hatte James kurzzeitig an einen Rücktritt gedacht, diese Gedanken jedoch schnell wieder verworfen. Er habe nun "das Gefühl, dass ich noch eine Menge zu geben habe", sagte der viermalige NBA-MVP.

Auf die Frage, ob die anstehende Saison seine letzte sein könnte, äußerte sich James zurückhaltend. "Ich weiß es nicht", sagte der 38-Jährige. "Ich bin im Moment glücklich und aufgeregt und freue mich darauf, im Trainingslager loszulegen. Aber ich weiß nicht, wie das Ende des Weges oder dieser Saison aussehen wird. Ich habe keine Ahnung."