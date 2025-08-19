John Wall beendet NBA-Karriere: "Verlasse den Court"

Der fünfmalige Allstar John Wall hat den Traum von der Rückkehr in die NBA aufgegeben und seine Basketballkarriere beendet. "Heute verlasse ich den Court und das Spiel", sagte der 34-Jährige in einem Instagram-Video, es sei Zeit, das "nächste Kapitel" anzugehen. Wall war zuletzt in der Saison 2022/23 in der nordamerikanischen Profiliga aufgelaufen.

"Ich bin dem Ball hinterherjagt, seit ich kaum laufen konnte. Ich habe für diesen Sport alles gegeben, was ich hatte", so Wall: "Jedes Trikot, das ich getragen habe, hat mir mehr als Siege und Statistiken bedeutet. Es ging darum, etwas Größeres zu repräsentieren. Danke für jeden Applaus, für jeden Moment."

Wall war im Draft 2010 von den Washington Wizards an Position eins ausgewählt worden. Der Point Guard aus Raleigh/North Carolina spielte bis 2020 für den Klub, dann ging es zu den Houston Rockets. In der Saison 2021/22 setzte Wall aus, danach wurde sein Vertrag in Texas aufgelöst. 2022/23 stand der US-Amerikaner bei den Los Angeles Clippers unter Vertrag und kam auf 34 Einsätze. Wall absolvierte insgesamt 647 Hauptrunden- und 37 Play-off-Spiele.

Wall, Gewinner des Slam-Dunk-Contests am Allstar-Wochenende 2014 in New Orleans/Louisiana, hatte im vergangenen Februar noch darauf gehofft, weiterspielen zu können. Nun zog er einen Schlussstrich.